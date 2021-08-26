عضو لجنة المناصب السيادية: النية غير صادقة من الطرفين والبعض يحاول الارتزاق

أخبارليبيا24- خاص

قال عضو لجنة المناصب السيادية بالمجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة اليوم الخميس إن النية غير صادقة من الطرفين وهناك محاولات إرباك لخطوات اللجان.

وأضاف بن شرادة في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن ما يحدث الآن هو عباره عن مساومات، والبعض يحاول الارتزاق على حساب هذه المناصب.

وذكر أنهم سيقدمون تقريرهم خلال جلسة المجلس الأعلى المقبلة موضحًا أن لجنة المناصب السيادية انتهت من فرز ملفات المرشحون من قبل المجلس الأعلى للدولة واستقبلت ملفات مرشحي مجلس النواب كذلك وفقاً لاتفاق بوزنيقة..

وأشار إلى أنه سيتم اختيار 8 أشخاص لكل منصب سيادي، ويتم تحويلها إلى مجلس النواب لاختيار ثلاثة شخصيات لكل منصب وإرجاعها من جديد.

وأكد عضو اللجنة أنهم طلبوا من المرشحين للمناصب السيادية بتسجيل رؤية كل منهم في فيديو مرئي مدته 4 دقائق.

وأضاف بن شرادة، أنه تم الاتفاق حول المناصب المتعلقة بالقضاء، ولا يزال الحديث عن 5 مناصب سيادية غير قابلة لاستثناء أحدها، وسيتم تغييرها كلها أو يبنى عليها كما هي الان وفقاً للمتداول.

وختم عضو اللجنة تصريحه :”أتمنى تغيير كل المناصب لتوحيد الانقسام الحاصل في المؤسسات المدنية حتى هذه اللحظة والإسراع في توحيد الأجهزة الرقابية على الأقل، وأدعو الليبيين جميعاً بالانتخاب في يوم 24 ديسمبر، وإنهاء الانقسام وتوحيد البلاد فعلياً بكامل مؤسساتها”.