المجلس البلدي نالوت: صنع الله «قيادة حكيمة».. ونرفض تغييره

قال المجلس البلدي نالوت، إن الدعوات إلى تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط برئاسة مصطفى صنع الله، غير مبررة، معتبرا أن صنع الله كان ولا يزال يتمتع بالمستوى المطلوب من المهنية والقيادة الحكيمة، وفق قوله.

ادعى المجلس في بيان أن صنع الله وقف على مسافة واحدة من الجميع طيلة فترة الانقسام السياسي، وكان له فضل تماسك القطاع، ونال الاحترام والتقدير من المؤسسات الدولية لنزاهته وشفافيته، وفق قوله.

وواصل قائلًا أنه يدعم مجلس إدارة مؤسسة النفط ويرفض أي دعاوى من شأنها زعزعة استقرار قطاع النفط لمصالح شخصية ضيقة، على حد تعبيره.