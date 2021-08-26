معهد الأورام مصراتة: «المركزي» رفض صرف ميزانية الأدوية.. والمخازن فارغة

قال مدير عام المعهد القومي لعلاج الأورام مصراتة محمد الفقيه، إنّ «الوضع في المعهد بات مزريًا، لأن المرضى لا يشترون فقط الأدوية على حسابهم الخاص، بل وصل الأمر إلى أنّهم يشترون التغذية والشرنجات؛ لأنّها لا توجد في مخازننا ولا في مخازن وزارة الصحة».

وأضاف الفقيه، في تصريحات نقلتها صفحة «المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات الحكومة على فيسبوك»، أن المعهد يعاني من نقص في العناصر الطبية المساعدة، نتيجة النقص الحاد في العناصر الوطنية ومغادرة العناصر الطبية المساعدة الأجنبية».

– تجهيز مركز العزل بمعهد الأورام مصراتة لفرز حالات الإصابات التنفسية الحادة

– «الصحة»: انطلاق برنامج علاج الأورام والجراحات الدقيقة قريبا

وقال إن «وزارة الصحة خصصت مليارًا وربع المليار دينار لشراء أدوية الأورام وأدوية مرضى الغسيل الكلوي، وأحالت ذلك لمصرف ليبيا المركزي الذي رفض الصرف، وتحجج بضرورة موافقة مجلس النواب».

وتابع: «عدد مرضى الأورام في كامل ليبيا يتراوح بين 25 – 26 ألف مريض، وهذا الرقم يشمل كبار وصغار المرضى، كما أن معدل الإصابة بالسرطان في ليبيا مساوٍ له في الجارتين تونس ومصر».

واختتم بأن المعهد «سيفتتح خلال الأسابيع المقبلة قسم الأشعة العلاجية والطب النووي المجهز من وزارة الصحة والذي سيكون الأول في ليبيا، وهو قسم معني بعلاج عديد الأورام منها أورام الغدة الدرقية والبروستاتا، والرئتين، والغدة النخامية».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا