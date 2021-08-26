“الحراري” يدعو للتحقق الأمني من طلبات تشكيل الأحزاب قبل منحها الموافقة

أكد رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب “سليمان الحراري” خلال اجتماعه مع رئيس جهاز المباحث العامة ورئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية بوزارة العدل،أن الموافقة على طلبات إقامة الأحزاب السياسية لا بد أن ترتبط بإجراءات أمنية تؤدي إلى منح الموافقة.

وأضاف الحراري أن هذه الأحزاب يجب أن تكون بعيدة عن أية شبهات أمنية قبل أن يسمح لها بممارسة العمل السياسي، مشدداً على أهمية أن يكون لجهاز المباحث العامة دور في الاستقصاء الأمني وجمع المعلومات، وطالب المجلس الأعلى للقضاء بضم الجهاز إلى عضوية لجنة شؤون الأحزاب لتسهيل مهمته.

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