لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط: مضطرون لتعليق جميع الأنشطة والأعمال

أعلنت لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط، الخميس، أن الشركة اصبحت عاجزة تماماً عن الاستمرار في مواصلة نشاطها وتنفيذ اعمالها بدون تخصيص الأموال اللازمة لذلك.

اللجنة، وفي إيجاز صحفي لها تابعته قناتنا، قالت: “أن الشركة كانت تقوم بتسيير اعمالها مع عدم إحالة ميزانتي عامي 2020 و2021 لها أو تسييل الاموال المطلوبة لتنفيذ العمل رغم الوعود المستمرة بتوفير الميزانيات والأموال مما أدى إلى تراكم الديون والالتزامات وعجزها عن توفير قطع الغيار اللازمة والمعدات ومتطلبات التشغيل والإنتاج، وعدم قدرتها على مواصلة الالتزامات التعاقدية الفنية أو الخدمية المرتبطة بوجود العاملين بحقول ومواقع الشركة”.

وتابعت: “الشركة لن تستطيع الاستمرار فى العمل بدون توفر الميزانيات والاموال لتسيير أعمالها، وستضطر مجبرة لتعليق جميع الأنشطة والأعمال مالم يتم امدادها بالأموال اللازمة للتشغيل الانتاج”.

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