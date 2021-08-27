خلال تفقده إدارة العمليات الأمنية.. الدبيبة يرقي «النويصري» إلى رتبة لواء

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، زيارة مساء اليوم الخميس، لمقر الإدارة العامة للعمليات الأمنية بحضور وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي إلى جانب وكيلي وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء محمود سعيد والفنية الرائد فرج اقعيم.

وحضر الدبيبة، استعراض للتدريبات العملياتية لإدارات إنفاذ القانون وحماية الشخصيات والمهام الخاصة ومكافحة الإرهاب التابعة لإدارة العمليات الأمنية.

كما قام الدبيبة، بترقية مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية العميد علي النويصري إلى رتبة لواء.