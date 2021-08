بنغازي-العنوان أعلنت، شركة الخليج العربي للنفط، اليوم الجمعة، أنها أصبحت عاجزة تمامًا عن الاستمرار في مواصلة نشاطها وتنفيذ أعمالها بدون تخصيص الأموال اللازمة لذلك. وأوضح، مجلس إدارة الشركة، في بيان، بأن الشركة كانت تقوم بتسيير أعمالها من دون أن تستلم ميزانيتي عامي 2020 و2021 أو أن تسيل لها الأموال المطلوبة…

