البعثة الأممية: تشكيل قوة مشتركة من لواء طارق بن زياد و الكتيبة 166 خطوة هامة نحو توحيد الجيش

ليبيا – رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتشكيل قوة مشتركة جديدة من طرفي خطوط التماس تتألف من الكتيبة 166 للحماية والأمن ولواء طارق بن زياد، حيث تم تكليف القوة المشتركة بتأمين النهر الصناعي.

البعثة أشادت عبر موقعها الرسمي بالجهود التي بذلت بالتنسيق مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) كونها خطوة بالغة الأهمية نحو توحيد المؤسسة العسكرية والدولة.

وقال المبعوث الخاص للأمين العام لليبيا، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش: “أرحب بشدة بهذا الإنجاز الذي لن يضمن فقط أمن النهر الصناعي العظيم والتدفق المستمر لإمدادات المياه، بل كونه يمهد الطريق أيضًا لاتخاذ المزيد من تدابير بناء الثقة، والمضي في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، علاوة على كونه خطوة نحو إعادة توحيد مؤسسات الدولة”.

وأضاف المبعوث الخاص: “إن هذه الخطوة من شأنها أن تبعث برسالة قوية لليبيين والجهات الدولية الفاعلة مفادها أن الليبيين قادرون وعازمون على التغلب على خلافاتهم والعمل معًا لبناء دولة موحدة ومستقرة ومزدهرة وديمقراطية”.