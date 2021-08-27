“الحكومة” تنظر في إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الكهرباء

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة دعوة لعقد اجتماع أعضاء الجمعية العمومية بالشركة العامة للكهرباء، داعياً -بصفته رئيس الجمعية العمومية- لمناقشة إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة وتوحيد إداراتها إلى جانب مناقشة خطة عملها في ظل المشاكل والصعوبات التي تواجهها.

وتأتي الدعوة للاجتماع بعد مهلة أعطاها الدبيبة في وقت سابق لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة بشأن حل أزمة طرح الأحمال جراء العجز الحاصل بالشبكة العامة.

ويقدر الإنتاج الحالي للشبكة بنحو 5200 ميغاوات، فيما بلغ مقدار العجز 3000 ميجاوات بعد إدخال 470 ميجاوات إضافية من الوحدات الإنتاجية خلال الأيام الماضية.

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