الهنقاري: نحتاج بقاء الدبيبة عدة سنوات حتي نصنع القاعدة الصحيحة للانتخابات

قال محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، إن “المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ولدوا من رحم الاتفاق السياسي في جنيف وكسبوا الاعتراف المحلي والشرعية الدولية، ومنح الثقة من البرلمان كان لزيادة زخم الاعتراف المحلي ولا يملك البرلمان إسقاطها إلا بالعودة إلى اتفاق جنيف ولجنة 75” وفق قوله.

أضاف الهنقاري على حسابه بموقع فيسبوك اليوم قائلًا: “أما ما يفعله عقيلة صالح وقطيع الحوافر الاقلية هو ابتزاز. واضح للحكومة التي لم يمنحها ميزانية لكي يحق له استجوابه.. أعتقد أن ااحرب علي الديبية من البرلمان. وأتمنى النصر. والذي يتمناه أغلب الشعب الليبي هو نهاية برلمان الخيانة والعار الذي سبب الجوع والحروب والموت والدمار

وليستمر المجلس الرئاسي وحكومته إلى سنوات أخرى حتي نصنع القاعدة الصحيحة للانتخابات تفرز رجال الاستقرار والسلام” وفق تعبيره.