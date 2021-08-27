مقترح تشادي بتشكيل قوة حدودية مشتركة مع ليبيا

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن رئيس المجلس العسكري في تشاد “محمد إدريس ديبي” قد اقترح إعادة إحياء الاتفاق الرباعي بين ليبيا والسودان والنيجر وتشاد من خلال تشكيل قوة عسكرية مشتركة على الحدود مع ليبيا لصد توغّل الجماعات المتمرّدة مثلما حدث في شهر أبريل الماضي وأدّى إلى مقتل والده الرئيس إدريس ديبي.

وقال رئيس المجلس العسكري الانتقالي وخلال زيارة لنائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني إلى نجامينا، هي الأولى له منذ وفاة الرئيس ديبي، إنّ “تشاد تؤيّد مبادرة إعادة إحياء الاتّفاق الرباعي بين ليبيا والسودان والنيجر وتشاد من خلال تشكيل قوة مشتركة على طول حدودها”، مضيفاً أنّ بلادنه ملتزمة بقوة أداء دورها في مساعدة الشعب الليبي، لكن في المقابل فإنّ تشاد تأمل بقوة أن لا يزعزع المرتزقة والعصابات المسلّحة التي تجوب ليبيا استقرار الدول المجاورة لها”.

وقال الكوني -من جانبه- إنّ القوات الليبية “تخوض الآن قتالاً لا هوادة فيه ضدّ هذه المجموعات من المرتزقة المسلّحين”.

يذكر أن الحكومة التشادية أعلنت السبت أنّها ستخفّض إلى النصف عدد جنودها العاملين في إطار القوة المشتركة لمكافحة الجهاديين التابعة لمجموعة دول الساحل الخمس والمنتشرين منذ فبراير في “منطقة المثلث الحدودي” على الحدود بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

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