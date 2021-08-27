تأمين حدود ليبيا مع تشاد محور مناقشات عيسى مع وزير الخارجية التشادي

التقى الخميس، بالعاصمة التشادية انجامينا وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي محمد خليل عيسى مع وزير خارجية تشاد شريف محمد زين .

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي تهم البلدين الجارين وعلى رأسها مسألة التعاون في تأمين الحدود المشتركة و مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وأكد عيسى خلال اللقاء على أهمية تفعيل الاتفاق الرباعي الموقع بين ليبيا وتشاد والنيجر والسودان عام 2018 بشأن التنسيق المشترك في تأمين حدود هذه البلدان.

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