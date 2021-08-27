بعيو: متى تدرك قطر أن محطةً تلفزيونية لا يمكن مهما توهّمت أن تصنع إمبراطورية؟

وجه محمد عمر بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام الملغاة من قبل عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، رسالة تحذير إلى قطر، من التورط مع حركة طالبان الأفغانية، بعد سيطرة الأخيرة في انقلاب مسلح على الحكم في أفغانستان قبل أيام.

وكتب محمد بعيو على حسابه بموقع فيسبوك اليوم قائلًا: “قطر ستتورط في معاتيه أفغانستان مثلما تورطت في مطاريد الإخوان.. متى يدرك أخوتنا في الدوحة أن هناك حدوداً للقدرة حتى لدى الكبار فما بالك بالصغار، وأن محطةً تلفزيونية لا يمكن مهما توهّمت أن تصنع إمبراطورية؟.