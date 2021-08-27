من اسطنبول.. وزير الشباب: أسسنا مجلساً مشتركاً مع شباب تركيا

بعد إعلانه عزم وزاراته التعاون مع تركيا في مجال “التبادل الشبابي” عقد وزير الشباب “فتح الله الزني” إجتماعاً بمقر القنصلية العامة الليبية بإسطنبول بممثلين عن الجالية الليبية بدولة تركيا حضره القائم بالأعمال الليبي بأنقره والقنصل العام الليبي بأسطنبول.

وقد أوضح الوزير طبيعة وزارة الشباب بالحكومة الليبية بوصفها القطاع الوصي على عموم الشباب، وفي هذا الصدد تم الاتفاق على الإذن بتأسيس مجلس الشباب الليبي بالساحة التركية لتعميم استفادة الشباب الليبي باسطنبول من مبادرات رئيس مجلس الوزراء المهندس “عبد الحميد الدبيبة” الموجهة للشباب الليبي الاقتصادية والاجتماعية والتمكين السياسي.

وقد التقى الوزير باللاعب الليبي الشاب “محمد بن راشد” لاعب المنتخب الليبي للملاكمة وثمن انجازته المحققة لصالح الرياضة الليبية.