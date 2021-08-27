شكشك يبحث مع لطفي الحراري إجراءات فحص ومراجعة حسابات جهاز الأمن الداخلي

ليبيا – التقى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع لطفي الحراري رئيس جهاز الأمن الداخلي، بحضور الإدارات المختصة من الجانبين.

الاجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة بحث وتداول المواضيع والملفات ذات العلاقة، وتفعيل أوجه التعاون المشترك في نطاق اختصاص الطرفين، علاوة على مناقشة إجراءات تنفيذ الطلب المقدم من رئيس جهاز الأمن الداخلي إلى رئيس الديوان، لغرض فحص ومراجعة حسابات جهاز الأمن الداخلي، بالإضافة إلى مناقشة بعض الملفات المحالة من جهات الاختصاص إلى الجهاز، والتي كان مصدرها ديوان المحاسبة.

وخلص الاجتماع إلى اتفاق وجهات النظر حول المواضيع المطروحة واستكمال الإجراءات اللازمة بالخصوص.

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