القايد: قاعدة الوطية بها قوات تركية فقط وتونس من ترعى الإرهاب

رفض أحد قيادات الميليشيات التابعة لما يسمى “بركان الغضب” ناصر القايد، اتهامات الإنتربول التونسي بتواجد حوالي 100 عنصر إرهابي بقاعدة الوطية زاعماً أنها “فبركة إعلامية”، قائلاً: “إن وزارة الدفاع بحكومة الوحدة المؤقتة، تستنكر هذه الاتهامات وسوف تصدر بيانًا للرد عليها”، بحسب قوله.

القايد، وفي تصريحات لقناة “التناصح”، التي يمتلكها المفتي المعزول وتبث من تركيا، اعترف بوجود قوات تركية في قاعدة الوطية، زاعمًا أنها تخضع لـ “رئاسة الأركان وآمرها”، بحسب قوله.

وتابع: “قوة مكافحة الإرهاب في الغرب الليبي، لم تعلن عن دخول أو خروج أي قوة سواء من تونس أو غيرها، معتبرًا أن ما يتردد ما هو إلا فبركة إعلامية”، بحسب قوله.

وتساءل عن الإنتربول التونسي والجهة التابع لها، مؤكدًا أنه “إذا كان يتبع الحكومة فهو أمر مخجل أن يتورط في هذا الاتهام خاصة بالنسبة لقاعدة الوطية، التي بها هيكل عسكري كامل من قادة وضباط وجنود، إضافة إلى قوات تركية للتدريب”، بحسب قوله.

وألمح إلى أن “دولة تونس هي من صدرت داعش إلى ليبيا قائلاً إن من تم القبض عليهم في ليبيا وتحديدًا في سرت هم من دواعش تونس، كما قُبض على العديد ممن حاولوا التسلل إلى ليبيا ليثبتوا أن هناك تنظيمًا إسلاميا متشددا داخل البلاد، بينما لم يقبض على داعشي ليبي واحد في تونس”، بحسب قوله.

وأشار إلى أن “الحدود مع تونس مفتوحة وغير مؤمنة جيدًا ويتسلل منها الكثيرون كما يتسلل البعض من النيجر وتشاد وغيرها من المناطق إلى الجنوب الليبي، وتقوم هذه المجموعات بعمليات حتى توحي بأن ليبيا بها إرهاب كبير، مؤكدًا أن ليبيا أصبحت خالية من الدواعش بعد القضاء عليهم في سرت وإذا وُجدوا فهم أعداد محدودة متفرقة”، بحسب قوله.

ورأى أن” المشهد في تونس غير واضح، وأن هناك شيء ما يُدبر للتغطية عليه من خلال الفبركة الإعلامية وادعاء تسلل إرهابيين من ليبيا”، قائلاً: “الأمن التونسي كان بإمكانه أن يخبر الليبيين بأن الوطية بها إرهابيين، ولكن الهدف هو توصيل الأمر للإعلام لغرض ما”، بحسب قوله.

وعن رد وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وضرورة أن “يحمل رسالة احتجاج لدى تونس، أكد أن الحكومة تحاول امتصاص كل الصدمات، مستدركا بأن الرد الرسمي لابد أن يكون قويا حتى تتضح الصورة لدى الشعبين الليبي والتونسي”، بحسب قوله.