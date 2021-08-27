مشيرب: يجب أن نستعد للحرب ما لم يصل الدبيبة إلى حل

دعا عبد الرزاق مشيرب، خطيب مسجد بن نابي، المقرب من المفتي المعزول وضيف قناته الدائم، عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة إلى الاستعداد للحرب، وفق قوله.

وكتب مشيرب على حسابه بموقع فيسبوك اليوم قائلًا: “على من بقي على العهد والميثاق من كل المنطقة الغربية والمهجرين دونما استثناء تشكيل وفد وأن تكون فيه كل الشخصيات الوطنية المعروفة والموثوقة فى صورة مؤتمر وطنى للإنقاذ والجلوس مع رئيس الحكومة لوضع النقاط على الحروف ووضع خطة لما هو قادم” وفق قوله.

وتابع قائلًا: “موسم العقارب المسمومة قد حل ونحن معرضون للدغ فى كل وقت، فإذا لم نخرج بحل مع رئيس الحكومة وجب المبادرة فى التجهز لحرب الاستنزاف السياسية والعسكرية ولا ملجا ولا منجا من الله إلا إليه، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمرى إلى الله” وفق قوله.