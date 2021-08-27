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الجدال: الدبيبة لن يُلبي دعوة مجلس النواب للاستجواب ولن تُسحب منه الثقة

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد المحلل السياسي مختار الجدال، أن أداء ‏حكومة الوحدة المؤقتة، سيء للغاية، معتبرًا أنها فشلت في عدد كبير من ‏الملفات، وانحازت لطرف ضد أخر، ولم تكن حكومة وحدة ‏وطنية.

وقال الجدال في تصريحات عبر قناة “الغد”، إن ‏حكومة الدبيبة لم تحل أزمة مشكلة توفير السيولة ‏والوقود، وفشلت في التعامل مع أزمة جائحة كورونا‎.‎

وشدد على أن الدبيبة لن يُلبي دعوة مجلس النواب للاستجواب، ‏منوها إلى أن المجلس لن يستطيع سحب الثقة من الحكومة لأن ‏عملية سحب الثقة تحتاج إلى موافقة أغلب النواب‎.‎

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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