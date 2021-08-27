الجدال: الدبيبة لن يُلبي دعوة مجلس النواب للاستجواب ولن تُسحب منه الثقة

أكد المحلل السياسي مختار الجدال، أن أداء حكومة الوحدة المؤقتة، سيء للغاية، معتبرًا أنها فشلت في عدد كبير من الملفات، وانحازت لطرف ضد أخر، ولم تكن حكومة وحدة وطنية.
وقال الجدال في تصريحات عبر قناة “الغد”، إن حكومة الدبيبة لم تحل أزمة مشكلة توفير السيولة والوقود، وفشلت في التعامل مع أزمة جائحة كورونا.
وشدد على أن الدبيبة لن يُلبي دعوة مجلس النواب للاستجواب، منوها إلى أن المجلس لن يستطيع سحب الثقة من الحكومة لأن عملية سحب الثقة تحتاج إلى موافقة أغلب النواب.
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