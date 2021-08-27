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تقرير ديوان المحاسبة بطرابلس 2020: 237 موظف بمصرف ليبيا الخارجي من حاملي المناصب مؤهلاتهم شهادات إعدادية وثانوية

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

كشف تقرير ديوان المحاسبة بطرابلس لسنة 2020، المنشور الثلاثاء الماضي، عن مخالفات مصرف ليبيا الخارجي.

التقرير، وفي نصه أوضح أن المصرف يوجد به موظفون ‏لديهم شهادات إعدادية أو دبلوم متوسط، ولا تتناسب مؤهلاتهم مع طبيعة عملهم المصرفي، وأيضاً يوجد 237 وظيفة قيادية بمصرف ليبيا الخارجي يحمل أصحابها ‏مؤهلات لا تتناسب مع طبيعة أعمالهم؛ بعضهم من حملة ‏الشهادة الثانوية، وآخرين دبلوم معلمات”.

وتابع: “المصرف الليبي الخارجي قام بمنح سيارات لأشخاص من خارج المصرف ‏وآخرون استلموا أكثر من سيارة واحدة، ومدير عام ‏بالمصرف الليبي الخارجي حصل على 3 سيارات دفعة واحدة، وتم منح مدير عام ‏سابق بالمصرف ومدير إداري سابق سيارات فارهة من أنواع “أودي أيه 6″ ‏و”فولكس فاجن باسات”.‏

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قناة ليبيا الحدث

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تعليقات

  • فساد للنخاع.. دبلوم متوسط لايفقه اية مصطلح مالي باللغة الانجليزية كلفه الدبيية وكيل وزارة المالية للمؤسسات اي مسؤول عن رقابة كل مؤسسات المالية بالخارج!!!!!؟؟؟؟
    فهذا في قمة الهرم والباقي كله ضراط في ضراط واستثمارات خارجية كلها ضراط وسيارات فارهة ورائحة نتنه والشعب يعاني حتى 20% زيادة في مرتباته حرام عليه وحلال فيه تخفيض القيمة الفعلية لمرتبه الشهري 300% والمسالة كلها معاناة ومصرف خارجي تصب فيه ايرادات النفط وووو تولاه الضراط والشعب يشوف ويشم والامور تمام وكيل وزارة في وزارة المالية يحمل دبلوم متوسط تو يفهم كيف يراقب مؤسسات الشعب ماليا في الخارج!!!؟؟؟

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    • وانت إيش مؤهلك .. اعلم يا ولدي ان من أدار ليبيا وشرع في بنائها لبنة لبنة ، كثير منهم لم يكونوا لديهم ابتدائية ، وما فسدت البلاد إلا بعد ان أدارها حملة المؤهلات المزورة ، فدعك من هذه الاسطوانة ، متى توفر الاخلاص والضمير والوطنية يستطيع ان يدير البلد حتى من بالكاد يفك الحرف .

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    • ههههه صاحبك وكيل المؤسسات مايعرفش حتى يكتب تقرير عن أي شيء وناقص حتى في الإملاء مصيبة مابعدها مصيبة

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  • باهي هدا تقرير ما يسمي بديوان المحاسبه ان صح دلك وعزز تقريره بالوتائق والنتيجه من يدعمها ويقتص من الجناة الشعب الليبي يريد افعال وليس حبر علي ورق

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  • مش مهم انه لا يحمل مؤهل دراسي عالي المستوى ؟ولكنه يحمل ما يعادله .
    و هو أعلى من ذلك (( و مش حقولك )) ولكنك لوحدك تفهم .

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