تقرير ديوان المحاسبة بطرابلس 2020: 237 موظف بمصرف ليبيا الخارجي من حاملي المناصب مؤهلاتهم شهادات إعدادية وثانوية

كشف تقرير ديوان المحاسبة بطرابلس لسنة 2020، المنشور الثلاثاء الماضي، عن مخالفات مصرف ليبيا الخارجي.
التقرير، وفي نصه أوضح أن المصرف يوجد به موظفون لديهم شهادات إعدادية أو دبلوم متوسط، ولا تتناسب مؤهلاتهم مع طبيعة عملهم المصرفي، وأيضاً يوجد 237 وظيفة قيادية بمصرف ليبيا الخارجي يحمل أصحابها مؤهلات لا تتناسب مع طبيعة أعمالهم؛ بعضهم من حملة الشهادة الثانوية، وآخرين دبلوم معلمات”.
وتابع: “المصرف الليبي الخارجي قام بمنح سيارات لأشخاص من خارج المصرف وآخرون استلموا أكثر من سيارة واحدة، ومدير عام بالمصرف الليبي الخارجي حصل على 3 سيارات دفعة واحدة، وتم منح مدير عام سابق بالمصرف ومدير إداري سابق سيارات فارهة من أنواع “أودي أيه 6″ و”فولكس فاجن باسات”.
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