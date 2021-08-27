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نائب السفير الأمريكي: لن نسمح برفع قرار تجميد الأموال الليبية إلا في ظل وجود حكومة ممثلة للشعب

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال نائب السفير الأمريكي لدى ليبيا “ليزلي أوردمان”:” هناك أكثر من 60 مليار دولار من الأموال الليبية المجمدة، يتعين حمايتها، بالإضافة إلى أموال أخرى مسروقة يمكن ملاحقتها واسترجاعها.

وأضاف نائب السفير الأمريكي- بحسب وكالة الأنباء الليبية-:” أحيانا تخرج علينا جهة أو دولة تريد أن يُرفع التجميد عن تلك الأموال لتأخذ منها، وهو ما لن نسمح به أبداً، إلا عند وجود حكومة ممثلة فعليا للشعب الليبي”.

ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية ومجلس النواب يدركان أهمية ليبيا ومكانتها، ولهذا جاء مشروع “قانون استقرار ليبيا”.

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صحيفة الساعة 24

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