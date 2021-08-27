تقرير ديوان المحاسبة طرابلس 2020: الكبير تعمد التوزيع غير العادل للسيولة النقدية ‏بين المناطق وهناك 214 مليون دولار مختفية

كشف تقرير ديوان المحاسبة طرابلس لسنة 2020، المنشور الثلاثاء الماضي، تعمد محافظ مصرف ليبيا المركزي المُقال الصديق التوزيع غير العادل للسيولة النقدية ‏بين المناطق وعدم توخي الدقة والموضوعية في آلية التوزيع.

التقرير، وفي نصه أوضح أن الكبير قام بإغلاق المقاصة ‏على فروع المنطقة الشرقية أخل بتوازن الأرصدة بين فروع ‏المصارف، حيث أنه استورد من دار الطباعة بلندن مليار و300 ‏مليون دينار، إلا أن رصيد العملة المحلية قل بنحو 22% من دون ‏وجود سبب واضح للأمر.‏

وتابع: “المؤسسة المصرفية العربية البحرين تكبدت خسائر 33 مليون ‏دولار، بسبب تعرضها لحالات احتيال كبرى من دون تفسير ما هي ‏تلك الحالات أو رفع قضايا بها، فيما بلغت قيمة القروض المتعثرة ‏بالمؤسسة 93 مليون دولار، وتوسعت مصارف تابعة لمصرف ليبيا المركزي في صرف مكافآت ‏ومزايا مالية، مقابل أمور ومهام هامشية، مثل حضور اجتماعات”.

وأضاف: “تبين أن رئيس مجلس إدارة مصرف شمال أفريقيا يتولى المنصب ‏بجانب عمله كمدير إدارة المحاسبة بمصرف ليبيا المركزي، ‏بالمخالفة لمعايير الحوكمة الرشيدة، وهناك 214 مليون دولار مختفية من كشف الودائع الواردة من ‏مصرف ليبيا الخارجي، من دون تقديم أي تفسير حول عدم وجود ‏تلك المبالغ، وفقد المصرف المركزي دوره في السيطرة على تداول النقد الأجنبي ‏ما خلق سوق موازي للعملة الأجنبية”.

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