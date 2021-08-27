تقرير ديوان المحاسبة طرابلس 2020: الكبير تعمد التوزيع غير العادل للسيولة النقدية ‏بين المناطق وهناك 214 مليون دولار مختفية

كشف تقرير ديوان المحاسبة طرابلس لسنة 2020، المنشور الثلاثاء الماضي، تعمد محافظ مصرف ليبيا المركزي المُقال الصديق التوزيع غير العادل للسيولة النقدية بين المناطق وعدم توخي الدقة والموضوعية في آلية التوزيع.
التقرير، وفي نصه أوضح أن الكبير قام بإغلاق المقاصة على فروع المنطقة الشرقية أخل بتوازن الأرصدة بين فروع المصارف، حيث أنه استورد من دار الطباعة بلندن مليار و300 مليون دينار، إلا أن رصيد العملة المحلية قل بنحو 22% من دون وجود سبب واضح للأمر.
وتابع: “المؤسسة المصرفية العربية البحرين تكبدت خسائر 33 مليون دولار، بسبب تعرضها لحالات احتيال كبرى من دون تفسير ما هي تلك الحالات أو رفع قضايا بها، فيما بلغت قيمة القروض المتعثرة بالمؤسسة 93 مليون دولار، وتوسعت مصارف تابعة لمصرف ليبيا المركزي في صرف مكافآت ومزايا مالية، مقابل أمور ومهام هامشية، مثل حضور اجتماعات”.
وأضاف: “تبين أن رئيس مجلس إدارة مصرف شمال أفريقيا يتولى المنصب بجانب عمله كمدير إدارة المحاسبة بمصرف ليبيا المركزي، بالمخالفة لمعايير الحوكمة الرشيدة، وهناك 214 مليون دولار مختفية من كشف الودائع الواردة من مصرف ليبيا الخارجي، من دون تقديم أي تفسير حول عدم وجود تلك المبالغ، وفقد المصرف المركزي دوره في السيطرة على تداول النقد الأجنبي ما خلق سوق موازي للعملة الأجنبية”.
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