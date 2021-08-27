بزازة: يجب أن يكون لدينا نائب لكل 50 ألف ليبي

في إطار التوعية المجتمعية، نظّم منتدى ليبيا اليوم الخميس 26-8-2021 بالتعاون مع الشراكة المجتمعيّة بنغازي جلسة حوارية بعنوان: النظام الانتخابي الأمثل للانتخابات الليبية.

قدّم هذه الجلسة المدرّب محمد بزازه، وأدارها حنان الشهيبي.

وقد تحدّث عن أبرز عيوب القوانين في الانتخابات السابقة والنتائج التي ترتبت عليها، وما هي الحلول المقترحة، ومميزاتها، وآلية توزيع الدوائر الانتخابية القانونية المقترحة.

وأشار إلى مجموعة من عيوب النظام الانتخابي التي رأى أنها عيوب مختلفة منها: نظام التصويت بالصوت الواحد الغير متحول، يؤدي إلى وصول شخصيات لا تمثّل، ونظام القائمة النسبية، ويسمح هذا النظام بالتلاعب، والنظام الفردي، ثم يتبيّن أنها تابع لكيانات، تغيير الانتماءات داخل البرلمان، توزيع الدوائر الانتخابية يعتمد على معيار السكّان وهو معيار ظالم، وشراء الأصوات.

كما قدّم بزازه حلولا ومقترحات لهذه العيوب منها: نظام القائمة المفتوحة، وتوزيع الدوائر على معايير معينة منها: السكان والمساحة والإرث التاريخي والموارد، إضافة إلى ذلك كل 50 ألف نسبة يمثلهم نائب، كما أوصى بضرورة وضع مقترح ومسودّة مفصّلة لكل ذلك.