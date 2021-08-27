حمزة: تعاطي حكومة الدبيبة مع الملف الأمني قمة في الفشل ويجب على مجلس النواب أن يتخذ الموقف الصحيح من القانون

قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أحمد حمزة، أنه “بحسب الأنباء المتداولة فيما يتعلق باقتحام وزارة الداخلية و اختطاف عقيد مسؤول بها، واستهداف دورية للشرطة بمدينة الزاوية من قبل مسلحين مجهولين، و إصابة عدد من أفرادها، وللآن لم يخرج موقف عن حكومة الوحدة الوطنية أو وزارة الداخلية لتوضيح حقيقة اقتحام الوزارة واختطاف أحد الضباط منها ، وما أسباب استهداف دورية أمنية بمدينة الزاوية وما تم من إجراءات الضبط لجناة”.

حمزة، وفي تدوينة عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، قال: “أعتقد أن تعاطي حكومة الوحدة الوطنية مع الملف الأمنى قمة في الفشل، وانعدام كامل لروح المسؤولية وكأنهم مسؤولية في بلد آخر وليس ليبيا”.

وفي تدوينة أخرى قال حمزة: “اندهشت من موقف رئيس حكومة الوحدة الوطنيه بتصريحه انه لن يستجيب لدعوة مجلس النواب للاستجواب يوم 30/8 وهو مسلك غريب إتجاه هذه الدعوة، فلم يكن غياب الحكومات عن الجلسات معهودًا من قبل في كافة برلمانات العالم وهذا يعطي رسائل مغلوطة للمواطن الليبي بأن المجلس بلا أنياب وأرى بضرورة تفعيل أدوات الردع التي يمتلكها المجلس وهي واضحة في لائحته الداخلية ، او لتعالي رئيس الحكومة لانه وجد سبل اخرى لتغطية نفقات الميزانية”.

وتابع: “لو كانت هناك استجوابات من البداية لم تتردد الحكومات المتعاقبة على اتخاذ مثل هذه المواقف وفي اعتقادي أن شعور رئيس الحكومة ووزرائه بأن المجلس لا يحاسبهم ودعمهم من اطراف اخرى ساعدهم على الاستخفاف وبتصريحات لايقبلها عقل ولا يتصورها منطق لاسيما ان رئيس حكومة الوحدة الوطنيه عبر وبكل ثقة وفي اكثر من موقف استعداده للمثول امام مجلس النواب وفي اي لحظة وتبيان اي موضوع مطروح للمسألة”.

وتابع: “هل يفعلها مجلس النواب ويتخذ الموقف الصحيح من القانون او سنراه بطة عرجاء لاحول له ولا قوة له”، مشيراً إلى أن “‏الوضع السائد في البلاد حاليا غير مهيأ لانتخابات نزيهة وشفافة ومريحة والسلطات الاربع غير متعاونة لحلحلة الاختلافات بينها لتهيئة ظروف مناسبة لاجراء انتخابات ناجحة لرغبتهم في البقاء والشعب مل ومصر على ازاحة كل من هو بالسلطات الثلاثة الحالية إنتخابات في ديسمبر لغز صعب”.

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