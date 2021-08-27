تقرير ديوان المحاسبة طرابلس لسنة 2020 يكشف فساد المجلس الرئاسي لما يسمى “حكومة الوفاق”

كشف تقرير ديوان المحاسبة طرابلس لسنة 2020، الذي نشر الثلاثاء، الفساد المتفشي بالمجلس الرئاسي غير الدستوري المنتهية ولايته. التقرير، وفي نصه أوضح أن الالتزامات المالية القائمة على المجلس الرئاسي لما يسمى “حكومة الوفاق” بلغت 10,218,877 دينار حتى 31 ديمسبر 2020م، وعدم وجود آلية واضحة من مجلس الوزراء لاعتماد مصروفات الإعاشة، حيث أن الصرف يتم بطريقة عشوائية وغير منظمة”.

وتابع: “المبالغة في أعداد وأسعار الوجبات المقدمة لأفراد الحماية وضعف ضوابط صرفها حيث بلغت فاتورة شهر نوفمبر 2020م، 311,640 دينار لعدد يصل 7800 وجبة، أي بمتوسط 40 دينار للوجبة، وقام مجلس الوزراء بتكبد مصاريف وأعباء مالية تتمثل في حجوزات تذاكر سفر وإقامة فردية وعائلية لأشخاص ليست لديهم تبعية للمجلس مما يدل على عدم وجود سياسة رشيدة في الإنفاق”.

وأضاف: “أظهر التقرير الإيرادات والمصروفات خلال السنة المالية 2020م جملة المبالغ المعتمدة والمفوض بها 42,110,930 دينار، وجملة الحوالات المالية بلغت 41,471,343 دينار، فيما بلغ ما تم صرفه نحو 41,881,050 دينار، وتم تحريك 14 بند بالزيادة والتخفيض وبقيمة إجمالية بلغت 7,425,000 دينار أي بنسبة 35 % من قيمة المخصصات المعتمدة مما يشير إلى تغيير جوهري في توزيع المخصصات”.

وأضاف: “شراء قطع غيار بشكل مبالغ فيه “151,600 ألف دينار” لسيارات تابعة للمجلس فضلاً عن مصروفات الصيانة مقارنة بأسعار السوق بالإضافة إلى تحميل البند بمصروفات تتعلق ببند الصيانة “اليد العاملة”، وتكبد المجلس الرئاسي نحو 19,643,288 دينار في الصرف على نفقات إيجار المباني التي لم يتضح إدراجها بشكل تفصيلي ضمن بنود الميزانية التقديرية خلال سنة 2020م، والملاحظ تكرار هذا التصرف لعدة سنوات، وبلغ اجمالي العهد المالية المصروفة خلال سنة 2020م قيمة 130,000 دينار، ومن خلال عملية الفحص والمراجعة تبين عدم إقفال وتسوية بعض العهد المالية المصروفة من سنوات سابقة”.

واستكمل: “تبين قيام المجلس الرئاسي بتحويل مبلغ 5,412,230 دينار إلى حساب وزارة المالية طرف مصرف ليبيا المركزي، حيث أن القيمة تمثل مخصصات مكتب الأمم المتحدة الخدمات المشاريع، وقام مجلس الوزراء بمنح مكافآت مالية بقيمة إجمالية 1,427,000 دينار، للعاملين بمكتب الحماية بديوان مجلس الوزراء دون وجه حق”.

وواصل: “قام ديوان رئاسة مجلس الوزراء بالتركيز في الصرف على سيارة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء بشكل متكرر وبمبالغ كبيرة، حيث بلغ ما تم صرفه 7390 دينار خلال سنة 2020م، وقام المجلس بإبرام عدد 7 عقود تدريب بأشكال مختلفة وعدد من البرامج في نهاية سنة 2019م، الأمر الذي رتب على الدولة التزامات بلغ مجملها 3,000,000 دينار، وهناك وجود لعهد مالية مصروفة منذ سنوات سابقة ترجع إلى سنة 2011م لم يتم تسويتها بالرغم من ضخامة أرصدتها والاكتفاء بترحيلها من سنة إلى أخرى”.

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