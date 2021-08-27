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العرادي: مجلس النواب يعتبر طرفا سياسيا وليس جسما تشريعيا

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

زعم القيادي في جماعة الإخوان الإرهابية عبد الرزاق العرادي، الخميس، أن “مجلس النواب يعتبر طرفا سياسيا وليس جسما تشريعيا، بالمعنى المتعارف عليه في الأوضاع المستقرة”، بحسب زعمه.

العرادي، وفي تدوينة عبر صفحته بفيسبوك، قال: “مجلس النواب يعتبر طرفا سياسيا وليس جسما تشريعيا، بالمعنى المتعارف عليه في الأوضاع المستقرة لأنه أعيدت ولادته بالاتفاق السياسي ومقيد به”، بحسب زعمه.

وتابع: “التشريعات التي يصدرها بالمخالفة للاتفاق السياسي هي والعدم سواء، ومجلس النواب منح الثقة للحكومة استنادا على مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، والتهديد بسحب الثقة من الحكومة هو نوع من الابتزاز والمخاتلة وعودة للمربع الأول”، بحسب زعمه.

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قناة ليبيا الحدث

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تعليقات

  • قريبا مصيركم مصير الغنونشي ..واتحداك قريباااااااااااااااااا جدااااااااااااااااااااااااااا

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  • العرادى محامى فاشل من نوعية حسن صبانخ فى فيلم الافوكاتو .
    فمجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة المنتخبة فى البلاد ولو افترضنا نهاية صلاحيته فهو يبقى لحين انتخاب اخر كما فى كل دول العالم وفى جميع الحالات فان حكومة الدبيبة ساقطة لان من منحها الثقة مجلس النواب وهو من يملك سحب الثقة منها ايضا ولو كان مجلس النواب غير شرعى فان حكومة الدبيبة غير شرعية وساقطة بدون سحب الثقة منها وفى هذه الحالة يصبح الجيش الوطنى هو من يدير البلاد كما حدث فى السودان فى حالة غياب البرلمان خاصة وان قرار مجلس النواب بتكليف المشير قائدا عاما للجيش تم خلال فترة صلاحية مجلس النواب وبنصاب قانونى واصبح قانونا ملزما .
    وان كانت الشواهد الحالية تفيد احلال قائمة عقيلة باشاغا محل قائمة المنفى الدبية التى جاءت بالرشوة من عم الدبيبة لخوان لجنة الحوار وانت واحد منهم .
    فباشاغا ذهب للقاهرة وهو يذكرنا بذهاب الدبيبة للقاهرة قبل متح الثقة ولو اضفنا هذا لتصريحات الرئاسة التركية بالتفاوض مع مصر وقرب الوصول لاتفاق لاعادة العلاقات فمن الواضخ ان الخوان سيكونوا قريان لانهم وش فقر عليه وخسروه معظم الدول العربية اخرها تونس بغباوتهم

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