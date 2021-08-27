العرادي: مجلس النواب يعتبر طرفا سياسيا وليس جسما تشريعيا

زعم القيادي في جماعة الإخوان الإرهابية عبد الرزاق العرادي، الخميس، أن “مجلس النواب يعتبر طرفا سياسيا وليس جسما تشريعيا، بالمعنى المتعارف عليه في الأوضاع المستقرة”، بحسب زعمه.

العرادي، وفي تدوينة عبر صفحته بفيسبوك، قال: “مجلس النواب يعتبر طرفا سياسيا وليس جسما تشريعيا، بالمعنى المتعارف عليه في الأوضاع المستقرة لأنه أعيدت ولادته بالاتفاق السياسي ومقيد به”، بحسب زعمه.

وتابع: “التشريعات التي يصدرها بالمخالفة للاتفاق السياسي هي والعدم سواء، ومجلس النواب منح الثقة للحكومة استنادا على مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، والتهديد بسحب الثقة من الحكومة هو نوع من الابتزاز والمخاتلة وعودة للمربع الأول”، بحسب زعمه.

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