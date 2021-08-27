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«القماطي»: روسيا اشترطت الحصول على 10 مليار دولار مقابل الانسحاب من ليبيا

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم جمعة القماطي، رئيس ما يعرف “حزب التغيير” أن روسيا طلبت 10 مليارات دولار مقابل الانسحاب من ليبيا، وفق قوله.
 
غرد القماطي، على حسابه بموقع تويتر قائلاً: “مصالحات إقليمية واسعة شملت مصر وقطر والإمارات وتركيا، نأمل ان تنعكس ايجابيا على الصراع في ليبيا ونصل إلى الاستقرار بحل سياسي شامل” وفق قوله.
 
وواصل القماطي: “معلومات تفيد بأن روسيا تشترط لسحب قواتها من ليبيا الحصول على أكثر من 10 مليار دولار تقول إنها ديون متبقية وقيمة عقود أُبرمت مع نظام القذافي” على حد زعمه.

يشار إلى أن ما يسمى بـ«حزب التغيير» الذي اقترح له مؤسسه ورئيسه جمعة القماطي شعار «تغيير الإنسان هو مفتاح تغيير الأوطان»، ويصنف في ليبيا على أنه من الأحزاب الضعيفة، التي لا تمتلك أي حضور في الشارع، كما أن عدد أعضاء الحزب قليلون جدًا، ولا يوجد أي مؤشر عن عددهم الحقيقي.

ويعرف الحزب أيضًا بمواقفه العدائية من الجيش الليبي، وكثرة بياناته، التي يعمل القماطي على تسويقها في المحطات الفضائية، ومواقع التواصل الاجتماعي.

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صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • خير ياجمعة..ياودي لقيته سروالك اللي نحوه لك زمانات لما رموك ع الطريق ..وكيف حال العلامة اللي داروها لك ..مازالت قاعدة واضحة ..

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  • روسيا ليست دولة محتلة مثل تركيا يامختل عقليا فليس لها قوات مقاتلة بل خبراء روس بحكم ان الاسلحة القديمة فى ليبيا كلها روسية ولو طلب منهم الجيش الوطنى المغادرة فسيغادروا على الفور كما فعل السادات قبل حرب اكتوبر ولم يتدخل الروس فى السيادة الليبية فلم نرى وزير الدفاع الروسى يدخل مطار بنغازى او طبرق دون استئذان من السلطة هناك كما فعل الحمار اكار فى مطار معتيقة .
    وامر طبيعى ان تطلب اى دولة ديونها المستحقة وروسيا دولة عظمى بامكانها ان تاخذ حقها بالقوة ولكنها لم تفعل لحرصها على صداقة الشعب الليبى وجيشه الوطنى بعكس الاتراك يامتناك يعاملوا اتباعهم فى ليبيا على انهم عييد عليهم ان يعيشوا تحت اقدامهم ويبيعوهم فى اى وقت فهمت يابوقمطة رئيس حزب الحمير

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  • القماطى واحد من نفايات فبراير يرفع شعار تغيير الانسان الى خرفان ليصبح واحد من حريم السلطان .
    ولا يستحى هذا البغبغان ان يردد عبارات جوفاء فالعبرة بالافعال ومن يدعم احتلال بلاده وجلب مرتزقة من نفايات سوريا لمحاربة الجيش الوطنى اكيد مجنون ويحتاج لتغيير مخه من مخ حمار لمخ انسان ويتعلم من طالبان المتمسكة بجلاء اللحتلال عن ارض بلادها افغانستان بغض النظر عن اغكارها السلفية المتشددة الا انها حركة وطنية اسلامية عكس حركات الاخوان وداعش والقاعدة وغيرها سرطان داخل المجتمعات الاسلامية لخدمة اعداء الاسلام

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