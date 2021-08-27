«القماطي»: روسيا اشترطت الحصول على 10 مليار دولار مقابل الانسحاب من ليبيا

زعم جمعة القماطي، رئيس ما يعرف “حزب التغيير” أن روسيا طلبت 10 مليارات دولار مقابل الانسحاب من ليبيا، وفق قوله.

غرد القماطي، على حسابه بموقع تويتر قائلاً: “مصالحات إقليمية واسعة شملت مصر وقطر والإمارات وتركيا، نأمل ان تنعكس ايجابيا على الصراع في ليبيا ونصل إلى الاستقرار بحل سياسي شامل” وفق قوله.

غرد القماطي، على حسابه بموقع تويتر قائلاً: “مصالحات إقليمية واسعة شملت مصر وقطر والإمارات وتركيا، نأمل ان تنعكس ايجابيا على الصراع في ليبيا ونصل إلى الاستقرار بحل سياسي شامل” وفق قوله.

وواصل القماطي: “معلومات تفيد بأن روسيا تشترط لسحب قواتها من ليبيا الحصول على أكثر من 10 مليار دولار تقول إنها ديون متبقية وقيمة عقود أُبرمت مع نظام القذافي” على حد زعمه.

وواصل القماطي: “معلومات تفيد بأن روسيا تشترط لسحب قواتها من ليبيا الحصول على أكثر من 10 مليار دولار تقول إنها ديون متبقية وقيمة عقود أُبرمت مع نظام القذافي” على حد زعمه.

يشار إلى أن ما يسمى بـ«حزب التغيير» الذي اقترح له مؤسسه ورئيسه جمعة القماطي شعار «تغيير الإنسان هو مفتاح تغيير الأوطان»، ويصنف في ليبيا على أنه من الأحزاب الضعيفة، التي لا تمتلك أي حضور في الشارع، كما أن عدد أعضاء الحزب قليلون جدًا، ولا يوجد أي مؤشر عن عددهم الحقيقي.

ويعرف الحزب أيضًا بمواقفه العدائية من الجيش الليبي، وكثرة بياناته، التي يعمل القماطي على تسويقها في المحطات الفضائية، ومواقع التواصل الاجتماعي.