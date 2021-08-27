البيوضي: الدبيبة غير مسؤول ولا يحترم قواعد العمل الديمقراطي والقانون

قال الناشط السياسي من مصراتة، سليمان البيوضي، إن مجلس النواب هو الجسم التشريعي وفقًا للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات، واتفاق نوفمبر 2020، وبالتالي فمن أولويات عمله متابعة الحكومة ومسائلتها.

وأكد البيوضي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الدعوة للمسائلة تتم من خلال رئاسة المجلس وفقا للائحة الداخلية، وبناءً على طلب 10 أعضاء.

واعتبر أن قيام رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة بجمع بعض النواب للحديث معهم ووضعهم في دائرة التساؤل، والبحث عن الواقفين وراء دعوة المسائلة، هو فعل غير مسؤول ولا يحترم قواعد العمل الديمقراطي والقانون أيضًا.

ولفت إلى أن حجة الدبيبة بعدم الحصول على الميزانية “مضحكة”، قائلاً: “الأرقام تشق طريقها في ليبيا بشكل يثير الريبة، وبلسان رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة نفسه بأن (الكبير واقف معنا) لذا يجب أن لا يشتمه أحد”، على حد قوله.

وأشار إلى أن سياسة الهروب للأمام ستزيد الأمور سوءًا ومحاولة تفكيك النواب من الداخل لن تنجح، وسيناريو إجراءات سحب الثقة سيتصاعد وسيحقق مبتغاه في ظل عدم صدور قاعدة دستورية وقانون للانتخابات.

واختتم بقوله: “الخطة البديلة جاهزة ومعلومة، والانتخابات ستكون قربان الإسقاط وسحب الثقة”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

