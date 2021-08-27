تشكيل عصابي نيجيري يسرق 200 ألف دينار من منزل بحي الدولار بنغازي

تمكنت وحدة التحري والقبض التابعة لشُرطة النجدة بمديرية أمن بنغازي من إلقاء القبض على تشكيل عصابي نيجيري الجنسية تخصص في سرقة النقود من المنازل.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان لها، أن وحدة التحري والقبض التابعة لشُرطة النجدة بمديرية أمن بنغازي ألقت القبض على تشكيل عصابي نيجيري الجنسية هارب خارج المدينة قام بسرقة 200,000 ألف دينار من أحد المنازل بحي الدولار بالمدينة.

وأضافت الوزارة، أنه تم ضبط المتهمين وبحوزتهم مبلغ 96,000 ألف من إجمالي المبلغ المسروق، وبمواجهتهم بالتحريات خلال التحقيق معهم اعترفوا بارتكاب الجريمة.

وأدلى المتهمون أنهم قاموا بعملية تحويل أموال لباقي المبلغ إلى دولة نيجيريا، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وإحالتهم للنيابة العامة التي تولت التحقيقات معهم.