الدبيبة ينفي القوائم المتداولة لتعيين السفراء.. ويوضح معايير الاختيار

نفى رئيس حكومة الوحدة الوطنية ،عبد الحميد الدبيبة، بشدة، صحة القوائم التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي، حول تعيين عدد من السفراء لليبيا في بعض الدول، مشيرًا إلى أن تعيين السفراء سيكون عادلاً وسيشمل جميع مناطق ليبيا.

واستهجن “الدبيبة” استقاء بعض أعضاء مجلس النواب معلوماتهم من هذه المصادر، معتبرًا أن ما تنشره بعض مواقع التواصل الاجتماعي بمثابة “حرب تُواجه الحكومة”.

وأوضح “الدبيبة” أن أهم المعايير التي ستركز عليها الحكومة في اختيار السفراء؛ هو معيار الوطنية إلى جانب القدرة والتجديد.

يُشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي نشرت قوائم، قالت عنها إنها لسفراء ليبيا الجُدد عيّنتهم الحكومة في بعض البلدان، وهو ما أثار حفيظة البعض.

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