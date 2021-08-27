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النعمي: البرلمان يعيق التحول الديمقراطي وتهديده بسحب الثقة من الحكومة “استعراض قوة”

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

رأى عبد الحميد النعمي، وزير الخارجية في ما يسمى “حكومة الإنقاذ”، أن التهديد بسحب الثقة يؤكد تخبط البرلمان الليبي وعدم احترامه للاتفاقات التي أدت إلى تشكيل الحكومة الحالية.

وأضاف النعمي، خلال تصريحات عبر فضائية “الغد”، أن البرلمان ليس طرفًا جادًا في العملية السياسية في ليبيا، مستدركًا بأنه يعيق التحول الديمقراطي.

ولفت إلى أن التهديد بسحب الثقة هو مجرد استعراض قوة من قبل البرلمان أمام المجتمع الدولي، مؤكدًا أن البرلمان لن يستطيع سحب الثقة من حكومة الوحدة المؤقتة.

وأكد أن حكومة الدبيبة ليست مهمتها سحب المرتزقة وخروج المقاتلين الأجانب من ليبيا، لكنها مهمة اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

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قناة ليبيا الحدث

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تعليقات

  • والضي مهمة من ..والسيولة …والاعداد للانتاخبابات

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  • كفاية تخلف عقلى فمن منح الثقة للحكومة هو مجلس النواب على اساس ان تكون حكومة وحدة وطنية توحد الشعب الليبى ولكن راينا رئيس الحكومة يتحول الى متحدث باسم مليشيات ارهابية تقف خلفه فى خيمة ويتطاول على الجيش الوطنى والنتيجة تشجيع المليشيات على اقتحام مقر وزارة الداخلية وخطف اثنين من قيادتها فكيف تحمى هذه الوزارة الانتخابات وهى غير قادرة على حماية مقرها الرئيسى
    كما ان رئيس الحكومة ترك مهام منصبه وتفرغ للتغول على منصب رئيس المجلس الرئاسى فحسب الاتفاق السياسى رئيس المجلس الرئاسى هو من يمثل ليبيا فى المحافل الدولية ورابنا الدبيبة يهرب للخارج بينما لم يخرج من اقليم طرابلس ليزور اقليمى برقة وفزان حيث يتصور الدبيبة انه سراج جديد والنتيجة فشل كامل فى مهامه الاساسية بل ويهدد بالعودة الى الحرب من جديد فهو مصر على اشعال الفتنة حتى لا تجرى انتخابات ويظل فى السلطة .
    كما ان قائمة الدبيبة جاءت برشوة اممية وهذا ثابت من اقول اعضاء باجنة الحوار من الغرب حيث قالت اليعقوبى ان الدليبة يحاول البقاء فى السلطة حتى عام 2025 عن طريق رشوة اعضاء لجنة الحوار حيث يوجد عمه الدب الاكبر كبير المختلسين والفاسدين .
    فاى استعراض قوة يامعرص لنواب يريدون مصلحة الوطن وقبل ان تصل لحالة الحرب على يد السئ الدبيبة .

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