النعمي: البرلمان يعيق التحول الديمقراطي وتهديده بسحب الثقة من الحكومة “استعراض قوة”

رأى عبد الحميد النعمي، وزير الخارجية في ما يسمى “حكومة الإنقاذ”، أن التهديد بسحب الثقة يؤكد تخبط البرلمان الليبي وعدم احترامه للاتفاقات التي أدت إلى تشكيل الحكومة الحالية.

وأضاف النعمي، خلال تصريحات عبر فضائية “الغد”، أن البرلمان ليس طرفًا جادًا في العملية السياسية في ليبيا، مستدركًا بأنه يعيق التحول الديمقراطي.

ولفت إلى أن التهديد بسحب الثقة هو مجرد استعراض قوة من قبل البرلمان أمام المجتمع الدولي، مؤكدًا أن البرلمان لن يستطيع سحب الثقة من حكومة الوحدة المؤقتة.

وأكد أن حكومة الدبيبة ليست مهمتها سحب المرتزقة وخروج المقاتلين الأجانب من ليبيا، لكنها مهمة اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

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