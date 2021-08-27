«المنقوش» تستعرض مع السفير الأمريكي جهودها لعقد مؤتمر «دعم استقرار ليبيا»

استعرضت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش مبادرة استقرار ليبيا، واتصالاتها الجارية لعقد مؤتمر دولي تترأسه ليبيا لدعم المبادرة، وذلك خلال لقائها ريتشارد نولاند سفير ومبعوث الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا.

ويأتي ذلك على هامش زيارة الوفد الوزاري الليبي رفيع المستوى للجمهورية التونسية، إذ أكدت الوزيرة خلال اللقاء أن مبادرة استقرار ليبيا تستهدف أيضا إلزام كافة الأطراف بمخرجات مؤتمري برلين 1-2 وقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالملف الليبي.

وفي مستهل اللقاء عبرت الوزيرة عن تقديرها للموقف الأمريكي الداعم للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية وحرصها على أمن واستقرار ليبيا.

وجدد السفير الأمريكي دعم بلاده لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر لها في 24 ديسمبر القادم، حيث أكدت الوزيرة أن وزارتها حريصة على إنجاح هذا الاستحقاق.

وأكدت «المنقوش» أن وزارة الخارجية اتخدت كافة الإجراءات، وقدمت كل التسهيلات للجاليات الليبية المقيمة في الخارج للتسجيل في منظومة الناخبين تمهيداً للمشاركة في الانتخابات القادمة.