طائرة ركاب تعود إدراجها إلى طرابلس لعدم توفر سيارة إطفاء بمطار غات

افادت مصادر محلية بمطار غات الدولي بان طائرة ركاب قادمة من العاصمة طرابلس كانت في رحلة مقررة يوم أمس الخميس عادت ادراجها إلى طرابلس بسبب عدم وجود الامكانيات اللازمة لهبوطها على مدرج المطار.

واوضح المكتب الاعلامي لبلدية غات ان السبب يعود لتغيب الفرقة المناوبة لهيئة السلامة الوطنية الجهة المشغلة لسيارة المطافئ.

وقال بان عميد البلدية المكلف عقد اجتماعا طارئ على الفور بحضور عضو المجلس البلدي المتابع لملف المطار ومدير مديرية الأمن ورئيس قسم هيئة السلامة الوطنية غات للوقوف على الأسباب التي أدت إلى تغيب أفراد هيئة السلامة الوطنية المناوبين بالمطار والإجراءات المتخذة حيال الحادثة.

وبرر رئيس قسم السلامة الوطنية هذا الموقف بانه أحاط مدير المطار الدولي شفهياً بوجود خلل في سيارة الإطفاء ونقص زيوت محرك السيارة.

واستعرض أيضاً أثناء الاجتماع مشاكل ومتطلبات باقي سيارات الإطفاء العاطلة ومعالجة مشكلة الوقود.

وطلب المجلس البلدي بموافاته بتقرير مفصل عن حادثة عدم هبوط الطائرة بمدرج مهبط المطار وفتح تحقيق في الخصوص وتحميل قسم هيئة السلامة الوطنية غات المسئولية.