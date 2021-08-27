إتلاف شحنة طماطم فاسد بعد ضبطها ببوابة شرق مصراتة

أتلف جهاز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع مصراتة، رفقة الحرس البلدي، كمياتٍ من الطماطم، تقدّر بأكثر من خمسة أطنان، ظاهرة عليها علامات الفساد.

وأوضح المركز، في خبر أورده على صفحته الرسمية، أن الكمية ضبطت ببوابة الكراريم الأمنية، شرق مدينة مصراتة؛ كانت عبارة عن 204 صناديق، يزن الواحد منها 25 كيلوجرامًا، وعند إجراء الكشف عليها من قبل متخصصي المركز؛ تبيّن أنها غير صالحة للاستهلاك البشري.

يُشار إلى أن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية تأسس كمركز مستقل، ويقوم بجميع المهام الإجرائية والتنفيذية والرقابية لضمان سلامة الغذاء والدواء للإنسان والحيوان، وسلامة المستحضرات الحيوية والكيميائية التي تمسّ صحة المواطن بشكل مباشر.

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