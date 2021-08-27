وقفة احتجاجية في بنغازي ضد الرماية العشوائية على هامش حفل تأبين للإعلاميين والفنانين والكتاب

أخبار ليبيا24

جرت، على هامش حفل تأبين عدد من الإعلاميين والفنانين والكتاب، أمام مقر المسرح الشعبي في بنغازي، وقفة احتجاجية ضد الرماية العشوائية بالأسلحة أثناء المناسبات الاجتماعية في بنغازي.

وحضر، الوقفة الاحتجاجية، مُنسق ديوان وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بالمنطقة الشرقية ومديري مكاتب الثقافة والتنمية المعرفية بلديات بنغازي ودرنة وفنانون وأدباء وإعلاميون وأعضاء مجلس حكماء بلدية بنغازي ونشطاء المجتمع المدني.

وتسببت الرماية العشوائية في وفات العديد من بينهم قبل شهر، الفنان هيثم درباش، والذي توفي بسبب سقوط قذيفة عشوائية بحي الليثي.

وحمل المحتجون، خلال هذه الوقفة، صور ضحايا العشوائي من الفنانين وأبناء الفنانين وطالبوا بضرورة تطبيق القانون فيما يخص حمل السلاح غير المرخص وعدم استخدام الأسلحة الأفراح وغيرها من المناسبات.