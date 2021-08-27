العربية لحقوق الإنسان تدعو حكومة الوحدة الوطنية لتهدئة النزاع المسلح في الزاوية

طرابلس 27 أغسطس 2021 (وال) _ أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ـ لــيبيـــــا اليوم الجمعة، بيانا، بشأن تجدد النزاع المسلح بمدينة الزاوية.

وجاء في نص البيان:

“تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا عن عميق قلقها من إندلاع الإشتباكات المسلحة بمدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس – بين جهاز دعم الإستقرار و البحث الجنائي الزاوية- ، الأمر الذي يُنذر بتقويض ما تبقى من سلم أهلي هش في المنطقة ، وبما يعرض ممتلكات و أرواح الناس للخطر .ح

حيث يعاني المدنيين من الحماية والرعاية التي تفرضها قواعد حقوق الإنسان بموجب الإعلان العالمي والبروتوكولات الملزمة لصياغة حق الحياة.

عليه فإن العربية لحقوق الإنسان تدعو حكومة الوحدة الوطنية بالعمل وتكثيف جهودها لتهدئة النزاع المسلح ( بين أجهزتها الرسمية ) و إستعادة الأمن بمنطقة النزاع وحماية المدنيين وممتلكاتهم .

وتؤكد المنظمة على إن التحشيد العسكري لطرفي النزاع سيؤدي إلى خسائر بشرية غير محدودة، وبخاصة مع إنتشار السلاح على نحو واسع، وإنتشار الميليشيات المسلحة المناطقية التي يعاني جميعها من نقص في الإنضباط .

هذا وتعرب المنظمة عن خشيتها إغتنام الجماعات الإرهابية حالة هشاشة النظام الأمني لتنفيذ هجمات إنغماسية أو أعمال إرهابية تربك المشهد وتعمق الأزمة .

كما تدعو المنظمة العربية لحقوق الإنسان ـ لــيبيـــــا المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته ، تطالب العربية لحقوق الإنسان ضرورة العمل على إدراج أسماء أمراء الحرب ومساعديهم على لائحة العقوبات بمجلس الأمن الدولي . تنفيذاً لقراري مجلس الأمن الدولي رقم (2174) و(2259)، واللذان ينصان على ملاحقة كل منهكي قواعد القانون الدولي الإنساني”. (وال _ طرابلس) ف م / ه ع

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