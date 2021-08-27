يان كوبيش لـ«الصديق الكبير»: مستعدون لدعم توحيد مصرف ليبيا

اجتمع الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي بمكتبه الخميس، يان كوبيش (Jan Kubis) المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) والوفد المرافق له.

تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا الاقتصاديه والمالية، والجهود المبذولة لدعم حكومة الوحدة الوطنية لتوفير الإحتياجات الأساسية للمواطنين.

كما تمت مناقشة جهود توحيد مصرف ليبيا المركزي وفقاً لنتائج تقرير التدقيق والمراجعة الدولية، و أعرب المبعوث الخاص للأمين العام بأن البعثة على أتم الإستعداد لتقديم الدعم والمساعدة في هذا الاتجاه.