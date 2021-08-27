العربية لحقوق الإنسان تدين تجدد الاشتباكات في الزاوية

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، عن عميق قلقها من اندلاع الاشتباكات المسلحة بمدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس، الأمر الذي يُنذر بتقويض ما تبقى من سلم أهلي هش في المنطقة، وبما يعرض ممتلكات وأرواح الناس للخطر.

ودعت المنظمة في بيان أصدرته، حكومة الوحدة الوطنية بالعمل وتكثيف جهودها لتهدئة النزاع المسلح واستعادة الأمن بمنطقة النزاع وحماية المدنيين وممتلكاتهم، مؤكدة على إن التحشيد العسكري لطرفي النزاع سيؤدي إلى خسائر بشرية غير محدودة، وبخاصة مع انتشار السلاح على نحو واسع، وانتشار الميليشيات المسلحة المناطقية التي يعاني جميعها من نقص في الانضباط.

كما أعربت المنظمة عن خشيتها اغتنام الجماعات الإرهابية حالة هشاشة النظام الأمني لتنفيذ هجمات انغماسية أو أعمال إرهابية تربك المشهد وتعمق الأزمة.

كما دعت المنظمة، المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته، مطالبة بضرورة العمل على إدراج أسماء أمراء الحرب ومساعديهم على لائحة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، تنفيذاً لقراري مجلس الأمن الدولي رقم (2174) و(2259)، واللذان ينصان على ملاحقة كل منهكي قواعد القانون الدولي الإنساني.