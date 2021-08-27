“بوعزة” يكشف لبرنامج “البلاد” أسباب ارتفاع سعر الدقيق ويطرح الحلول

انتقد رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز، علي بوعزة، عدم وجود مخزون استراتيجي من الدقيق للدولة؛ الأمر الذي أخضع أسعاره لمضاربات تجار القطاع الخاص الذين يتوفر لديهم المخزون من هذه السلعة الاستراتيجية.

وأضاف “بوعزة”، في مداخلة له في برنامج “البلاد”، الذي يبثّ على قناة “218” أن سعر الدقيق وصل في مطاحن القطاع الخاص إلى 250 دينارًا للقنطار الواحد، مسجلاً زيادة تقارب ضعف سعره السابق المقدر بـ 130 دينارًا؛ نتيجة ارتفاع أسعاره في السوق العالمية لنحو 50 دولارًا؛ الأمر الذي يهدد بتوقف المخابز عن العمل.

وأشار “بوعزة” أن غياب الرقابة الحكومية؛ أدي إلى توقف مصانع الدقيق الممتدة من اجدابيا حتى طبرق، والتي يتجاوز عددها 20 مطحنةً رغم توفر مادة القمح فيها.

يُذكر أن نقابة المخابز تقدمت للحكومة بمقترح مشروع ديوان الحبوب، والذي تتولى من خلاله الدولة إدارة مجموعة مطاحن، والرقابة عليها، ودعم المخزون الاستراتيجي للدولة من سلعة الدقيق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية