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مواطنون يستغيثون تحت القصف جراء الاشتباكات المسلحة في الزاوية

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

اندلعت، اشتباكات مسلحة عنيفة، فجر اليوم الجمعة، جنوب الزاوية بين مجموعات مسلحة، يقودها محمد البحرون الملقب بـ”الفار” من الزاوية وتابعة لوزارة الداخلية، ومجموعات أخرى من جهاز دعم الاستقرار، يقودها عبد الغني الككلي الملقب بـ”غنيوة” من طرابلس.

واستخدمت في الاشتباكات، كل أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، حيث أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، دوي إطلاق الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

وجرت الاشتباكات وسط الأحياء السكنية مما تسبب في إثارة الرعب بين السكان.

ونتيجة للاشتباكات التي تسببت في ترويع السكان وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، تعالت الأصوات المنددة على منصات التواصل لوقف الاشتباكات.

وعبرت إحدى المعلقات، على فيسبوك، عن حالة الرعب التي تنتابها، جراء الاشتباكات، قائلة: ” والله مخلو فيّا عقل نرعش بكل حسبي الله فيهم. ربي ياخذ الحق”.

كما كتب أخرى، تقول: “خلاص والله معاد نتحملوا الضرب فوق روسنا حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم يا رب اللهم أضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين”.

معلقة أخرى قالت: “وين العائلات بتمشي ماسدا كرونا ومزيدا ضرب فوق رؤوسهم يزيدوا يطلعوا من حياشهم الله المستعان وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم”.

ولاتزال، المجموعات المسلحة في غرب ليبيا، إحدى أكبر المعضلات التي تواجه ليبيا والسلطة الجديدة رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاق السياسي القاضي بحل المليشيات ونزع سلاحها.

 

 

اشتباكات الزاوية ليبيا مليشيات

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  • افرحوا بالدولة المدنية، الزاوية أول منطقة خذلت بل خانت الجيش الليبي. ذهب مجموعة من (الشنابوات) من مدينة الزاوية الى مدينة بنغازي للتوسط لاطلاق سراحا الارهابي محمود بن رجب واعطوا الوعود (واليمينات الغليظة) بأن ذلك الافاق ان عاد معهم الى الزاوية فلن يكون الا شخصاً مدنياً لاعلاقة له بالمليشيات او الارهاب واقسم هو معهم ايضاً. وكما عودنا الارهابيون فإن ديدنهم نكث العهود وأول ما فعله بعد اطلاق سراحه وعودته الى مدينته ان قام بالانظمام الى صفوف الارهابيين وذهبت (ايمينات الشنابوات ادراج الرياح).

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  • وين رئيس الاركان العامة للدبدوبة التركى فهو اخر من يعلم بما يحدث فى ركن الزاوية وهو مجرد طرطور يعمل خادم للمليشيات المتناحرة

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  • ناكد الجميع الان ان ااجيش الوطنى كان على حق وهو يدخل طرابلس لتطهيرها من هذه المليشيات وقالوا يومها لماذا لم ينتظر مؤتمر غدامس الجامع ولقد راينا نسخة من غدامس فى حوار تونس الجامع لجماعة الخوان ومأجورين وقلة من الشرفاء لزوم الخداع والنتيجة تمرير قائمة الرشوة نتج عنها حكومة الدبيبة الفاشلة والتى تدعم المليشيات وتعمل على ارضائها وهو مانرى نتيجته من تغول الفار فى حماية اللافى الارهابى نائب المجلس الرئاسى الذى جاء بالرشوة الاممية وسيظل الشعب يدفع الثمن مالم ينتفض فى وجه الخوان وان يموت دفاعا عن ارضه وعرضه افضل من ان يموت فى بيته على يد المليشيات المتناحرة

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  • لعنة الله عليهم… كمشة أوباش وحقراء وبغولة ومصيع وزنادقة ومخانب وصعاليك وأنجاس… فخار يكسر بعضه… واللي يجيف منهم يجيف على روحه ونفتكوا من خراه… وربي يسلم الناس المدنيين الأبرياء العزل.

    عندي سؤال للص الصعلوك المدعو أسامة الجويلي اللي على أساس آمر ما يعرف بالـ منطقة العسكرية الغربية… وين “الجيش” متاعك يا خوانجي يا هرواك يا خانب من اللي قاعد يصير من مهازل وكوارث ومصايب في المدينة الموبوءة المشؤومة “الزاوية العنقاء”؟؟؟

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