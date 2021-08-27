مواطنون يستغيثون تحت القصف جراء الاشتباكات المسلحة في الزاوية

أخبار ليبيا24

اندلعت، اشتباكات مسلحة عنيفة، فجر اليوم الجمعة، جنوب الزاوية بين مجموعات مسلحة، يقودها محمد البحرون الملقب بـ”الفار” من الزاوية وتابعة لوزارة الداخلية، ومجموعات أخرى من جهاز دعم الاستقرار، يقودها عبد الغني الككلي الملقب بـ”غنيوة” من طرابلس.

واستخدمت في الاشتباكات، كل أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، حيث أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، دوي إطلاق الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

وجرت الاشتباكات وسط الأحياء السكنية مما تسبب في إثارة الرعب بين السكان.

ونتيجة للاشتباكات التي تسببت في ترويع السكان وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، تعالت الأصوات المنددة على منصات التواصل لوقف الاشتباكات.

وعبرت إحدى المعلقات، على فيسبوك، عن حالة الرعب التي تنتابها، جراء الاشتباكات، قائلة: ” والله مخلو فيّا عقل نرعش بكل حسبي الله فيهم. ربي ياخذ الحق”.

كما كتب أخرى، تقول: “خلاص والله معاد نتحملوا الضرب فوق روسنا حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم يا رب اللهم أضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين”.

معلقة أخرى قالت: “وين العائلات بتمشي ماسدا كرونا ومزيدا ضرب فوق رؤوسهم يزيدوا يطلعوا من حياشهم الله المستعان وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم”.

ولاتزال، المجموعات المسلحة في غرب ليبيا، إحدى أكبر المعضلات التي تواجه ليبيا والسلطة الجديدة رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاق السياسي القاضي بحل المليشيات ونزع سلاحها.