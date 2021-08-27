العلاقي: لم نرصد شيئا واحدا عن إمكانية إجراء الانتخابات في ديسمبر

شكك وزير العدل السابق في المجلس الانتقالي، محمد العلاقي، في مدى إمكانية وإجراء الانتخابات المقرر عقدها في ديسمبر المقبل لعدم وجود ما يمهد أو يشير لهذا الاستحقاق الديمقراطي في ليبيا.

وقال «العلاقي»، في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، «لا شيء ينبئنا عن أن انتخابات ستجرى في ديسمبر.. حاولنا رصد شئ إيجابي واحد يشير إلى ذلك شخصيا لم نجده».

واختتم وزير العدل السابق في المجلس الانتقالي، قائلا: «من لديه اي مؤشر إيجابي فلفيدنا به وله كل التقدير ربما قراءتنا خطأ ولا تصادف صحيح الواقع».