ليبيا الان

العلاقي: لم نرصد شيئا واحدا عن إمكانية إجراء الانتخابات في ديسمبر

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

شكك وزير العدل السابق في المجلس الانتقالي، محمد العلاقي، في مدى إمكانية وإجراء الانتخابات المقرر عقدها في ديسمبر المقبل لعدم وجود ما يمهد أو يشير لهذا الاستحقاق الديمقراطي في ليبيا.

وقال «العلاقي»، في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، «لا شيء ينبئنا عن أن انتخابات ستجرى في ديسمبر.. حاولنا رصد شئ إيجابي واحد يشير إلى ذلك شخصيا لم نجده».

واختتم وزير العدل السابق في المجلس الانتقالي، قائلا: «من لديه اي مؤشر إيجابي فلفيدنا به وله كل التقدير ربما قراءتنا خطأ ولا تصادف صحيح الواقع».

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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  • الواضح انه سيتم سحب الثقة من حكومة الدبيبة التى جاءت بالرشوة وسيتم اختيار قائمة عقيلة صالح باشاغا جويلى بدلا منها وتؤجل الانتخابات فالتحركات تشير الى ذلك بتوافقات مصرية تركية وهو ما سيغير المعادلة فبدلا من سيطرة مليشيات الزاوية على غرب ليبيا سنجد تحالف من من مليشيات مصراته باشاغا ومليشيات الزنتان تقضى على افاعى الزاوية وعلى غنيوة ولهذا نرى تعاون بين وحدات من الجيش الوطنى ومليشيا الحصان .
    ولاعزاء للافى والنمروش ايامهم سوداء خاصة ان تقرير الدهاز المركزى سيجعل النمروش فى السجن

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  • خطرها على الثعالب الجرباء …وين كنت مختفي ياثعلب الاجرب

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