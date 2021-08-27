تجدد الاشتباكات المسلحة في مدينة الزاوية

تجددت الاشتباكات المسلحة بين قوات دعم الاستقرار وقوات الإسناد الأمني، صباح اليوم الجمعة، بمدينة الزاوية.

ونقل شهود عيان لـ “218” أنه سُمع تبادل لإطلاق النار بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة و دوي انفجارات من حين لآخر، في منطقة غابة جودائم والعريوي شرق المدينة، وسط غياب أي تعليق رسمي حول أسباب اندلاع هذه الاشتباكات.

الاشتباكات؛ تأتي بعد يومٍ من هجوم مسلح مجهول المصدر؛ استهدف موقعًا أمنيًا، يتبع قسم البحث الجنائي بمديرية أمن الزاوية، خلّف إصابات بين صفوف أفراد الأمن.

يذكر أن مدينة الزاوية تشهد اشتباكاتٍ متقطعةً بين تشكيليْ دعم الاستقرار المتحالف مع تشكيلات مسلحة بطرابلس وقوات الإسناد الأمني المدعومة من وزارة الداخلية؛ بسبب تنافس حول النفوذ وأماكن الانتشار، سرعان ما تنتهي بوساطات محلية، وسط استنفار أمني على خلفية مخاوف من شنّ عمليات إرهابية داخل المدينة، مع تصاعد تهديدات تنظيم “داعش” الإرهابي.

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