المنصوري يتسلم إمرة المنطقة العسكرية سبها

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تسّلم اللواء فوزي المنصوري مهام آمر منطقة سبها العسكرية، وذلك تنفيذًا لقرار القائد العام المشير خليفة حفتر.

جاء ذلك، الخميس خلال إجراء مراسم تسليم واستلام بمقر منطقة سبها العسكرية، بين العميد عبد القادر النعاس آمر المنطقة السابق واللواء فوزي المنصوري آمر المنطقة الحالي، وفق ما صدر عن إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة.

وحضر مراسم التسليم أمراء فروع الإدارات بمنطقة سبها وأمراء الكتائب التابعة لها والمنسق الاجتماعي بالقيادة العامة ورئيس مجلس أعيان مدينة سبها وعضو أعيان سبها ومؤسسات المجتمع المدني ورئيس المخابرات العامة سبها وجهاز الأمن الداخلي.

وأكد اللواء فوزي المنصوري على حرص القيادة العامة على إعادة تفعيل الجيش في سبها والجنوب بصفة عامة وبسط الأمن ونبذ القبلية ومحاربة الإرهاب والتطرف والجريمة والمتاجرة بالبشر.

وشدد خلال كلمته على حرص واهتمام القائد العام بالمنطقة الجنوبية ونبذ الفتنة بين القبائل والحرص على حفظ السلم الاجتماعي والمصالحة الوطنية.