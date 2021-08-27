شاهد..أمن بنغازي يداهم اوكار الاتجار بالخمور في منطقة بوهديمة

قامت قوة فرض القانون ،بواحدة من أكبر عمليات إنفاذ القانون في مكافحة الأتجار بالخمور واستجابة لشكاوي المواطنين المتكررة ،بمداهمة اوكار الاتجار بالخمور في منطقة بوهديمة ،تم خلالها ضبط بأكثر من 20,000ألف لتر من الخمور محلية الصنع ..

” style=”height: 403px;”>

وقالت مديرية أمن بنغازي ،إن العملية انطلقت يوم الخميس ليلاً قوة فرض القانون متكونة من قسم شُرطة النجدة ومكافحة المخدرات فرع بنغـازي بأمرة العقيد جمال العمامي إلى مكان بيع الخمور في وسط منطقة بوهديمة بالتحديد في العمارات السكنية الدور الارضي لاستغلال تجار الخمور الشقة في الدور الارضي والارتداد الأمامي للشقة في ممارسة نشاطهم غير المشروع ببيع الخمور .

بعد اتخاذ الإجراءات القانونية واخذ الاذن من النيابة العامة واعداد خطة احتواء لمداهمة المكان بعد مقاومة عنيفة والرماية على دوريات شُرطة النجدة وإصابة احد الضباط واتلاف احد مركبات شُرطة النجدة العملية أفضت إلى “نتائج مذهلة ” وبمهنية عالية تم ضبط اكثر من 20,000ألف لتر من الخمور تم اتلافها في نفس المكان وتم إعداد محضر بالواقعة والإحالة إلى جهة .