شاهد..أمن بنغازي يداهم اوكار الاتجار بالخمور في منطقة بوهديمة

قامت قوة فرض القانون ،بواحدة من أكبر عمليات إنفاذ القانون في مكافحة الأتجار بالخمور واستجابة لشكاوي المواطنين المتكررة ،بمداهمة اوكار الاتجار بالخمور في منطقة بوهديمة ،تم خلالها ضبط بأكثر من 20,000ألف لتر من الخمور محلية الصنع ..
وقالت مديرية أمن بنغازي ،إن العملية انطلقت يوم الخميس ليلاً قوة فرض القانون متكونة من قسم شُرطة النجدة ومكافحة المخدرات فرع بنغـازي بأمرة العقيد جمال العمامي إلى مكان بيع الخمور في وسط منطقة بوهديمة بالتحديد في العمارات السكنية الدور الارضي لاستغلال تجار الخمور الشقة في الدور الارضي والارتداد الأمامي للشقة في ممارسة نشاطهم غير المشروع ببيع الخمور .
بعد اتخاذ الإجراءات القانونية واخذ الاذن من النيابة العامة واعداد خطة احتواء لمداهمة المكان بعد مقاومة عنيفة والرماية على دوريات شُرطة النجدة وإصابة احد الضباط واتلاف احد مركبات شُرطة النجدة العملية أفضت إلى “نتائج مذهلة ” وبمهنية عالية تم ضبط اكثر من 20,000ألف لتر من الخمور تم اتلافها في نفس المكان وتم إعداد محضر بالواقعة والإحالة إلى جهة .
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