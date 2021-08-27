“كوبيش” يبحث جهود توحيد المركزي مع “الكبير”

بحث رئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا، يان كوبيش، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير؛ جهود توحيد مصرف ليبيا المركزي.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما، يوم الخميس، في مقر المركزي بطرابلس؛ ناقشا فيه الجهود المبذولة لدعم حكومة الوحدة الوطنية، لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، بالإضافة إلى بعض القضايا الاقتصادية والمالية.

يُذكر أن الصديق الكبير كان قد اشترط صدور تقرير التدقيق والمراجعة الدولية لحسابات المركزي، قبل الخوض في مسألة توحيد جناحيْ المركزي، مع شروعه في اعتماد ترتيبات مالية؛ لدعم مصروفات الحكومة، في ظلّ تأخّر اعتماد الموازنة العامة.

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