العرادي: مجلس النواب ليس جسما تشريعيا والتهديد بسحب الثقة من الحكومة «ابتزاز ومخاتلة»

زعم القيادي في تنظيم الإخوان، عبد الرزاق العرادي، أن مجلس النواب بقيادة المستشار عقيلة صالح ليس جسما تشريعيا، واصفا إياه بأنه (المجلس) يعد طرفا سياسيا، على حد قوله.

وقال «العرادي»، وفي تدوينة عبر صفحته بفيسبوك: «مجلس النواب يعتبر طرفا سياسيا وليس جسما تشريعيا، بالمعنى المتعارف عليه في الأوضاع المستقرة لأنه أعيدت ولادته بالاتفاق السياسي ومقيد به»، بحسب زعمه.

وأضاف: «التشريعات التي يصدرها بالمخالفة للاتفاق السياسي هي والعدم سواء، ومجلس النواب منح الثقة للحكومة استنادا على مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي».

واعتبر القيادي في تنظيم الإخوان أن تصريحات رئيس مجلس النواب حول إمكانية سحب الثقة من الحكومة بأنها نوع من الابتزاز، قائلا: «التهديد بسحب الثقة من الحكومة هو نوع من الابتزاز والمخاتلة وعودة للمربع الأول»، حسب وصفه وقوله.