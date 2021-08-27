205 حالات في سبها.. توزيع إصابات كورونا في ليبيا

توزعت إصابات كورونا على عدد من المدن الليبية الخميس، بعدما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1613 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس، إضافة إلى 780 حالة شفاء، و13 حالة وفاة.

وقال المركز في بيانه رقم «493»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلم الخميس، 6792 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»؛ إذ تبين سلبية 5179 عينة، وإيجابية 1613 عينة بنسبة 23.7% من إجمالي العينات المفحوصة.

وتوزعت إصابات كورونا على كل من طرابلس بـ441 حالة جديدة و148 مخالطة، وبنغازي 94 حالة جديدة، ومصراتة 40 حالة مخالطة، وجنزور 35 حالة جديدة، والقره بوللي 51 حالة جديدة، وزليتن 35 حالة جديدة و13 حالة مخالطة، والجميل 14 حالة جديدة، وسبها 174 حالة جديدة و31 مخالطة، والشاطئ 113 حالة جديدة وحالتين مخالطتين، والبوانيس حالتين جديدتين، وزويلة حالتين جديدتين، وأم الأرانب والعامرية والشويرف وسوق الخميس إمسيحل وأم الرزم والأبيار حالة جديدة لكل منها.

– 1613 إصابة جديدة و13 وفاة بـ«كورونا» في ليبيا

وسجلت القطرون 3 حالات جديدة، وتراغن حالتين مخالطتين، والغريفة 17 حالة جديدة وحالتين مخالطتين، والعربان 16 حالة جديدة، والزهراء 28 حالة جديدة، وبني وليد 44 حالة جديدة، وصبراتة 9 حالات جديدة، ويفرن 3 حالات جديدة، و الأصابعة حالتين جديدتين، وصرمان 31 حالة جديدة، والرجبان 3 حالات جديدة، ومثلها مخالطة، والسواني بن ادم حالتين جديدتين، وإجدابيا 22 حالة جديدة و3 حالات مخالطة، وقصر بن غشير 15 حالة جديدة.

بينما سجلت جادو 3 حالات جديدة وحالة مخالطة، والجفرة 14 حالة جديدة، وإمساعد 5 حالات جديدة والعجيلات 3 حالات جديدة والخمس 75 حالة جديدة، والعواتة حالتين جديدتين، ووازن 3 حالات جديدة، وسرت حالتين جديدتين و4 مخالطة، ودرج 9 حالات جديدة، والعزيزية حالتين جديدتين، ومسلاتة 45 حالة جديدة وترهونة 28 حالة جديدة و6 مخالطة، والزاوية الجنوب 5 حالات جديدة.

فيما توزعت حالات الشفاء على كل من طرابلس بـ412 حالة و4 حالات في إجدابيا و67 حالة في الجفرة و3 حالات في امساعد، و33 حالة في الخمس، و17 حالة في الشويرف، و193 حالة في مصراتة، و35 حالة في سرت، و3 حالات في درج، و5 حالات في سبها، و4 حالات في الابيار، و4 حالات في وازن.

فيما توزعت حالات الوفاة بـ7 حالات في المنطقة الغربية، و5 حالات في المنطقة الشرقية، وحالة واحدة في المنطقة الجنوبية.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 303 آلاف و790 حالة، بينها 82 ألفا وحالة واحدة نشطة، و217 ألفا و624 شفاء، و4165 وفاة.

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