الزاوية | ليلة قتال دامية بين “الداخلية والرئاسي” ومقتل “العنفوق”

ليبيا – شهدت مدينة الزاوية (غرب طرابلس) طيلة الليلة الماضية وحتى صباح اليوم اشتباكات عنيفة بين المجموعات المسلحة في المدينة، أسفرت عن عدد من الجرحى والخسائر.

وتصدر الاشتباكات كل من “البحث الجنائي” بقيادة محمد بحرون الملقب “الفار” الذي يُفترض أنهه تابع للداخلية، وقوة “دعم الاستقرار” المفترض أنها تابعة للمجلس الرئاسي.

وبحسب مصادر من المدينة، فقد قتل شخصان وأصيب عدد آخر من الجانبين، كما تخلل هذه الأحداث عملية تصفية لشخص يدعى محمد الرميح الملقب “العنفوق”.

وامتدت الاشتباكات أيضًا شرق الزاوية نحو منطقة جودائم؛ حيث أصيب عدد من المنازل، منها منزل عائلة انبية بأضرار بالغة وحريق.

ويوم أول أمس شهدت الزاوية اشتباكات أيضًا وهجمات متبادلة بين المجموعات المسلحة، أسفرت عن إصابة عدة أشخاص وخسائر في الممتلكات منها احتراق سيارتين.

ووفقًا للمصادر، تأتي هذه الاشتباكات عقب محاولة المطلوب “الفار” مدعومًا من المشري للسيطرة على كامل المدينة، وهو ما ترفضه المجموعات الأخرى.

كما تأتي بعد يومين من زيارة الدبيبة للمدينة وتأكيده على نيته تنميتها وتخصيص مبالغ للمشاريع، مشيدًا بالأمن والسلم الذي تشهده المدينة؛ وذلك في كلمة بحضور عدد من القيادات بينهم صلاح النمروش آمر المنطقة الغربية الساحلية التابعة للرئاسي.

المرصد – خاص

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