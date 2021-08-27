لليوم الثاني .. استقرار معدل الإصابات بـ”كورونا”

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الخميس، 1.613 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 6.792 عينة.

ووفق بيان المركز رقم 493؛ فإن العاصمة طرابلس سجّلت أعلى معدل إصابات حيث بلغت 441 حالات جديدة، و148 حالة مخالطة، تلتها مدينة سبها بـ 174 حالة جديدة، و31 حالة مخالطة.

كما سجّل المركز شفاء 780 حالة، أعلاها في العاصمة طرابلس بـ 412 حالة شفاء.

ووفق بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض؛ تم تسجيل 13 حالة وفاة على مستوى البلاد، سبع منها بالمنطقة الغربية، خمس حالات بالمنطقة الشرقية، وحالة واحدة بالمنطقة الجنوبية.

المركز؛ أشار إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 23.7%، بينما بلغ إجمالي الإصابات 303.790، منها 82.001 حالة نشطة، إضافة إلى تعافي 217.624 حالة، ووفاة 4.165 حالة فيما بلغ عدد من تلقّى اللقاح ضد كورونا 1.0356.40 شخصًا.

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