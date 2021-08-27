ليبيا الان

أمن طرابلس تضبط تشكيلا عصابيا “أجنبيا” يمتهن سرقة المنازل

تم النشر منذُ 6 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

27 أغسطس، 2021 2:54 م

6

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك