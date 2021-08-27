«شركة الخليج للنفط»: أصبحنا عاجزين عن مواصلة العمل بسبب نفاد الأموال 

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط، اليوم الجمعة، عجزها عن الاستمرار في مواصلة نشاطها وتنفيذ أعمالها، بسبب عدم تسييل ميزانيتي 2020 و2021 لها، بحسب قولها.

وقالت الشركة، في بيان لها، «إنها كانت تسير أعمالها رغم عدم إحالة ميزانيتي العام الجاري والعام الذي قبله، ودون تسييل الأموال المطلوبة لتنفيذ العمل رغم الوعود المستمرة بتوفير الميزانيات والأموال».

وأضافت أن ذلك «أدى إلى تراكم الديون والالتزامات وعجزها عن توفير قطع الغيار اللازمة والمعدات ومتطلبات التشغيل والإنتاج، وعدم قدرتها على مواصلة الالتزامات التعاقدية الفنية أو الخدمية المرتبطة بوجود العاملين بحقول ومواقع الشركة».

وأكدت الشركة في بيان لها، عدم قدرتها على الاستمرار في العمل دون توفر الميزانيات والأموال لتسيير أعمالها، وأنها ستضطر مجبرة لتعليق جميع الأنشطة والأعمال ما لم يتم إمدادها بالأموال اللازمة للتشغيل الإنتاج.